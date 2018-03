Zidane não fala de transferência, mas elogia Neymar: 'Encanta a todos'

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, elogiou o brasileiro Neymar durante entrevista coletiva neste sábado, 20. O francês, no entanto, se recusou a falar sobre uma possível transferência do camisa 10 do Paris Saint-Germain ao time do Santiago Bernabéu.

"Não falo dos jogadores que não são meus. Dito isto, que é muito importante, o jogador encanta todo o mundo do futebol. É um grande jogador", afirmou, na véspera da partida contra o Deportivo La Coruña, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com as vaias recebidas pela torcida do Paris Saint-Germain, os rumores de que Neymar deixará o clube francês aumentaram, principalmente citando o Real Madrid como seu próximo destino.

O sonho do Real Madrid em contar com Neymar começou quando ele ainda estava no Santos. O desejo não se encerrou depois que o atacante preferiu assinar com o Barcelona.

Nos últimos meses, as especulações sobre a transferência aumentaram, principalmente pelas notícias publicadas pelos jornais de Madri. No último dia 12 de janeiro, o jornal Marca estampou em sua capa um plano de 400 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) que os merengues teriam para trazer Neymar.

Em dezembro, durante a entrega da quinta Bola de Ouro a Cristiano Ronaldo, em Paris, o presidente do Real, Florentino Pérez, falou sobre a possibilidade. À emissora rádio Cadena SER, o mandatário afirmou que "o Madrid é um clube que dá a um grande jogador tudo o que ele precisa para chegar lá". "Todos sabem que eu quero contratá-lo", completou.

Neste ano, o programa "El Larguero", da mesma emissora, informou que, para finalmente levar Neymar ao Santiago Bernabéu, Florentino Perez estaria disposto até a usar Cristiano Ronaldo como moeda de troca na negociação. /COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA EFE