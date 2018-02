Zidane pede desculpas depois de colocar jogador por 29 segundos em partida

Durante a vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Leganés, na última quarta-feira, Zinedine Zidane escalou Dani Ceballos por apenas 29 segundos. Agora, o treinador francês reconhece que errou e pede desculpas ao jogador.

+ Cavani e Di María celebram aniversário com festa temática em Paris

+ Jornal indica renovação de Guardiola com City até 2021 e aumento de salário

+ Pelé vê Neymar, 'melhor do mundo', pronto para liderar a seleção na Copa

"Sinto muito e já lhe disse isso. Não gostei do que se passou. É um jovem encantador, trabalha e, apesar de não ter jogado muitos minutos, continua a trabalhar. Tem de seguir por esse caminho, a lutar e a pensar que vai ganhar tempo de jogo", disse Zidane.

O meia ficou tão pouco tempo na partida que não chegou a tocar na bola. Com o apito final, o elenco do Real foi cumprimentar os torcedores e Ceballos saiu de campo claramente chateado.

Ceballos foi contratado pelo Real Madrid por cerca de R$ 60 milhões. No time de Zidane virou reserva e fez a sua primeira partida em 2018 no Campeonato Espanhol somente agora. Ele já atuou outros sete jogos, sendo dois como titular e cinco entrando apenas no segundo tempo.

Nas redes sociais, o episódio do jogo contra o Leganés virou piada. Veja as reações:

¡Los mejores 'memes' de los 29 segundos jugados por Dani Ceballos contra el Leganés!https://t.co/qmvaeUmMky pic.twitter.com/7jJi7z7mTJ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 21 de fevereiro de 2018

Dani Ceballos vs. Leganés (Away) • Dribbling skills, passing, assists & goals | 21/2/2018 | HD pic.twitter.com/azrZJgVFVx — Guti (@David_Guti) 22 de fevereiro de 2018

“Se han lesionado Kroos y Modric, Ceballos, puedes caminar?” “Pues manda esta nota al PSG, nos retiramos” pic.twitter.com/e2NHCtUXdo — ALONSO® (@alonsogm99) 20 de fevereiro de 2018