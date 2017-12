Em final inédita entre dois norte-americanos, Du "NuckleDu" Dang venceu seu conterrâneo Ricki Ortiz e ficou com o título do circuito profissional de Street Fighter V. NuckleDu conquistou o título da Capcom Cup 2016 sem nenhum derrota e recebeu uma premiação de US$ 120 mil.

O evento foi realizado nesse fim de semana, nos EUA, durante a PlayStation Experience. Na cerimônia de abertura, a Sony anunciou um dos títulos mais aguardados dos últimos anos: The Last Of Us 2.