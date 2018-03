Análise ‘Assassins Creed: Origins’: um mundo aberto e cheio de possibilidades

O Fera tem uma novidade para você que é apaixonado por games. A partir de março estaremos também divulgando informações, análises de jogos, atualizações, plataformas, lançamentos e muito mais. O conteúdo produzido vai ficar na aba "GAMES" do nosso menu! Acompanhe e fique por dentro das últimas novidades da cultura geek.

'Assassins Creed Origins' é uma ótima aventura e nos leva em um período da história muito importante. Se você é fã deste tempo pode apostar no game de olhos fechados, e se é fã da franquia também vale dar uma chance e testemunhar a aventura de Bayek nesse mundo enorme que a Ubisoft criou.

Veja o trailer antes de conferir a análise:

ANÁLISE

A Ubisoft mantevae todos os títulos lançados anualmente, isso diluiu um pouco da rica trama que leva um pano de fundo, alguma data importante em nossa história, após alguns tropeços, a empres resolveu trabalhar bastante neste novo mundo e nos apresentar toda formação da ordem dos assassinos.

A mesma equipe do ótimo "Assassins Creed Black Flag" ficou responsável em contar a história de Bayek, nosso personagem principal, ele é um Medjay, esse título funciona como um guardião no Egito, responsável por segurança das pessoas e também das crenças da época. O game se passa quando os Gregos e Romanos já estavam no Egito e temos a aparição de figuras importantes como César e também Cleópatra. Fiquem tranquilos que vamos evitar spoilers do jogo durante o texto, apenas com fatos históricos já ocorridos.

Um Medjay nesta parte da história antiga era bastante complicado, pela implementação da cultura grega no Egito e pelas mudanças políticas e também pelas crenças, o jogo retrata muito bem essa mistura que era em 40 a.C. Vale lembrar que o game é uma história de fictícia com alguns personagens importantes fazendo participação durante a trama.

MECÂNICA

O mundo é bem extenso, com diversas cidades, cada uma com sua caraterística. Exemplo é Alexandria com seus monumentos Gregos e a cidade de Menphis, que naquela época era uma cidade bastante importante, retratada de uma forma muito bela e única do povo egípcio. Viajar entre as cidades é uma experiência única, mesmo com alguns deslizes em relação à história que se passa o game, temos que concordar que Origins é uma obra de ficção, como falei acima.

O mundo aberto é cheio de oportunidades, tanto para adquirir novos equipamentos, quanto para aumentar suas habilidades. Os controles estão mapeados da melhor forma possível e também mais responsivos, a experiência é muito boa em desbravar o Egito e Bayek foi muito bem representado, você realmente acredita que ele está aprofundado nas crenças antigas e que aquele mundo, estava mudando de uma forma rápida demais para ele.

O intuito de Bayek é ajudar o Faraó, e também manter a segurança das pessoas, vemos os protagonistas resolvendo casos de assassinato e até mesmo pessoas desaparecidas. Uma formula nova é que agora Bayek também tem horas durante o gameplay que você vira um detetive, deve verificar as pistas em uma área demarcada e tentar resolver o mistério. Por exemplo, algumas partes temos que investigar o interior das pirâmides, são horas que incrementam um pouco a experiência, mesmo sendo bastante simples.

NOVIDADES

As grandes novidades ficaram na mecânica como um todo, agora com um mundo aberto muito maior e melhor para explorar, o protagonista possui XP e vai evoluindo de nível e os combates foram totalmente redesenhados, muito mais próximos de games de sucesso nos últimos anos, não temos mais aqueles combates focados apenas no contra ataque. O jogador pode escolher em utilizar as sombras para evitar grandes conflitos, ou escolher armas pesadas e as melhores habilidades para combate corpo a corpo. Transformar Bayek em uma maquina de guerra fica totalmente a escolha do jogador.

A inteligência dos NPC’s foram bem implementados, com poucas horas de jogo, conseguimos a habilidade de mudar a hora do dia para a noite, não precisando ficar aguardando muito tempo para isso, já que algumas missões são realizadas em horas certas do dia. Ao atacar uma base no horário da noite, por exemplo, podemos nos deparar com diversos soldados descansando e surpreende-los com um ataque. Além disso o leque aumentou em relação aos jogos anteriores, temos também algumas aventuras marítima, que a Ubisoft sabe fazer melhor do que qualquer outra desenvolvedora.