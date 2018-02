Anderson Silva se solta e rebola ao som de Pabllo Vittar; assista

Quando você acha que nada mais pode te surpreender nessa vida o Anderson Silva aparece na internet rebolando. Isso mesmo que você leu. O ex-campeão de peso médio postou um vídeo em clima de Carnaval: salto alto, legging, sutiã, colete de pelo, óculos escuros e uma peruca de meia-calça formam o look de Spider, que se solta ao som de Pabllo Vittar.

"Deixo a minha homenagem ao ilustre inigualável @pabllovittar pablitooo quem gosta de tu gosta ... quem não gosta come menos. 'Continue dando alegria para quem curti seu som' como diz o velho ditado. Ema ema ema cada um com seus problemas", escreveu na legenda.

Anderson está temporariamente suspenso por ter caído no doping em um teste surpresa em novembro do ano passado. O atleta ainda não foi a julgamento, mas por ser reincidente pode pegar mais do que apenas um ano de pena. Aos 42 anos, esse foi o quarto exame antidoping positivo em sua carreira.

Um dos maiores nomes do boxe, Roy Jones confirmou sua aposentadoria aos 49 anos, mas deixou avisado: o único jeito de voltar a competir é se for para enfrentar Anderson Silva."Sem ser isso, capítulo encerrado”, declarou.

Confira abaixo o vídeo: