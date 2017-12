Apenas um brasileiro continua na briga pelo título de Fifa17 na Copa do Mundo

Apenas um brasileiro segue na luta pelo título mundial do game Fifa, passado o primeiro dia do FIWC - Fifa Interactive World Cup, a Copa do Mundo do Game, que começou nesta quarta-feira, em Londres.

O único dos três representantes nacionais que conseguiu avançar da primeira fase foi o atleta do Goiás Esporte Clube, Lucas 'Lucasrep98' Gonçalves, que continua na disputa pela premiação de R$ 630 mil (US$ 200 mil). O torneio continua hoje e segue até a sexta-feira.

Os outros dois brasileiros que estavam entre os 32 competidores - Rafael 'Rafifa13' Fortes, jogador do Paris Saint-Germain, e Henrique 'Zezinho23xx' Lempke, independente - foram eliminados na primeira fase.

Os 32 participantes foram divididos em quatro grupos, duas chaves com oito jogadores de cada um dos consoles em que são especializados - PS4 da Sony e Xbox One, da Microsoft.

Lucasrep98 e Zezinho23xx caíram no mesmo grupo, a chave 2 entre os jogadores de PS4. Lucasrep98 acumulou 13 pontos e ficou em segundo lugar, passando para as quartas de final. Já Zezinho23xx ficou em quinto, com 11 pontos.

Já Rafifa13, que era considerado a grande esperança brasileira no torneio, depois do título que conquistou em Miami no Fifa Ultimate Team Series, não conseguiu jogar bem e nem repetir o desempenho de torneios anteiores. Especializado no Xbox One, ele marcou apenas sete pontos e ficou em sexto lugar.

As competições do FIWC prosseguem nesta quinta-feira, e agora os jogos são em formato "mata-mata", antes da final, na sexta, na qual os finalistas se enfrentarão em partidas nos dois consoles.

Lucasrep98, na sequência, encara hoje o alemão Timo 'Timox' Siep.