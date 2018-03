Após sucesso no Rio, Diversão Offline traz universo geek para São Paulo

Os fãs do universo geek de São Paulo terão uma oportunidade para entrar em contato com o que há de mais novo em jogos de mesa no próximo fim de semana na cidade.

Após três edições no Rio de Janeiro, o Diversão Offline, a maior feira de jogos analógicos do Brasil, chega a São Paulo pela primeira vez. Entre 10 e 11 de março, será possível conferir as novidades do mercado de jogos de tabuleiro, acessórios, itens de coleções, além de participarem de competições e assistirem a palestras com nomes importantes do mercado brasileiro e internacional.

Segundo Fernanda Sereno, uma das organizadoras do evento, trazer o Diversão Offline para São Paulo era um sonho antigo, já que a feira vem crescendo desde 2015, quando começou. "Os produtores de conteúdo, as atrações, os expositores, os fãs, todos pediam. Foi um processo natural", disse ao Fera. A expectativa é de receber até cinco mil pessoas nos dois dias.

Para Sereno, um dos diferenciais do evento é ser focado exclusivamente nos jogos de mesa. "Esses jogos sempre foram uma parte dos outros eventos, um cantinho discreto, sem muito espaço. Então, o público se surpreendeu muito quando surgiu um evento exclusivo para jogos de mesa".

O Diversão Offline será realizado no Centro de Eventos São Luís, perto da Avenida Paulista, e terá 26 expositores. Na última edição, em agosto do ano passado, o evento movimentou R$ 500 mil em vendas, premiações e contratos.

O que fazer no Diversão Offline?

- Debate sobre o mercado de jogos de tabuleiro na América Latina com o canadense Eric Lang, autor dos jogos Arcadia Quest, Blood Rage e X-Com, o francês Chris Boelinger, game designer de Dungeon Twister, Earth Reborn e Archipelago, e o argentino Michel Fischman, responsável pelo Bureau del Juegos, principal empresa do segmento na Argentina.

- Goblin de Ouro: iniciativa que irá premiar os melhores títulos de RPG lançados em 2017 através de votação técnica e popular em diversas categorias. Os vencedores serão conhecidos no domingo, dia 11.

- Prêmio Ludopedia: para consagrar os melhores jogos de tabuleiro lançados no país em 2017 na noite do sábado, dia 10.

- Premiação de mídia: destinada aos melhores veículos de imprensa sementados que promoveram o hobby.

- Disputa de protótipos apoiada pela plataforma de financiamento Catarse.

Serviço

Diversão Offline São Paulo

Data: 10 e 11 de março

Horário: 10h às 18h

Local: Centro de Eventos São Luís

Endereço: Rua Luis Coelho, 323 – Consolação – São Paulo / SP

Ingressos: www.diversaooffline.com.br