'Aposentado', Obama vira astro do basquete em paródia da internet

Desde que Barack Obama deixou a Casa Branca e não é mais presidente dos Estados Unidos, muita gente está se perguntando o que ele está fazendo. Mas uma montagem na internet "desvendou esse mistério" e mostrou que o ex-mandatário está se preparando para se tornar um astro da NBA.

No vídeo, feito com base no NBA 2K17, game de maior sucesso do esporte, Obama diz que "finalmente chegou a hora de fazer o que gosto" e que, até mesmo enquanto ainda morava na Casa Branca, malhava e se preparava para brilhar nas quadras de basquete. Ele até mesmo admite falhas em seu arremesso, mas promete muito brio e raça para superar essa dificuldade.

E é isso mesmo que ele faz, tornando-se o mais novo astro do Charlotte Hornets, time que tem ninguém menos do que Michael Jordan como dono e com quem ele poderia pegar algumas dicas. Além de brilhar nas quadras, Obama bate um papo até mesmo com Shaquile O`Neal, ex-astro da NBA e hoje comentarista de basquete. Confira o divertido vídeo: