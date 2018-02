Arena de partida da NBA vira tela gigante para promover game 'God of War'

Uma promoção do game God of War, que tem guerreiros da mitologia nórdica como os principais personagens, empolgou os 20 mil torcedores que estavam na Oracle Arena, em Oakland (Estados Unidos), neste fim de semana, para assistir à partida entre Golden State Warriors x San Antonio Spurs, pela NBA. A apresentação foi chamada de "épica" pelos portais norte-americanos especializados em games.

Uma projeção especial no espaço da quadra, em um dos intervalos, transformou o local em um cenário do game - uma paisagem nevada e o surgimento dos dois principais personagens, Kratos e Atreus, pai e filho, que lutaram contra os inimigos, deuses e monstros nórdicos.

A ação no jogo, apelidada de "War on the Floor", aconteceu de surpresa e durou cerca de dois minutos.

O oitavo episódio da franquia God of War, da Sony Interactive Entretainment, sequência de God of War III, chega no dia 20 de abril para PlayStation 4.

Veja o vídeo da ação: