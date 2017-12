Arena multiúso de última geração para e-sports é inaugurada em SP

Um espaço de última geração para os esportes eletrônicos foi inaugurado nesta segunda-feira em São Paulo, com a proposta de proporcionar experiências imersivas para os jogadores. Trata-se da Live Arena, que fica na Vila Leopoldina e tem 230 m² de espaço dedicado aos e-Sports. A abertura contou com personalidades como o comentarista Caio Ribeiro e o streamer de games Felipe 'Yoda' Noronha, apresentador do canal Yotalkshow.

O espaço dispõe de dois andares, arquibancada retrátil para 100 pessoas, som de ultima geração, estúdios de gravação e cinco telões de LED. A ideia é que funcione como um ponto de encontro para clubes, pro players, fãs, influencers, apoiadores e marcas, para "fomentar e desenvolver a cultura dos games e esportes eletrônicos por meio da educação", segundo Rodrigo Rivellino, um dos idealizadores.

"Desenhamos uma arena multiuso para agregar e oferecer inúmeras possibilidades de dinâmicas e experiências inovadoras", diz ele. Há a previsão, ainda, de realizar ali programas ao vivo, workshops e palestras, além de sessões de treinos, desafios e campeonatos de diversos games. A nova arena receberá dois eventos em dezembro: o Desafio Invocadores e a Liga dos Confederados (Licon).

A partida inaugural, nesta segunda-feira, foi do recém-lançado game Fifa-18, e reuniu os ex-jogadores Djalminha e Luizão, entre outros jogadores.

"O esportes eletrônicos não são mais o futuro, são o presente", disse Caio, na inauguração. "Aqui no Brasil, talvez os clubes ainda não tenham entendido o tamanho desse universo de games. Na Europa, o PSG já tem equipe, o Fenerbahçe, outros tantos... Esses clubes já colocam as camisas deles, dando estrutura para jogadores, para que eles possam estar mais preparados para levar um título".