Associação de clubes de e-Sports anuncia Superliga de LoL no Brasil

A comunidade de League of Legends do Brasil ganhará um presente neste fim de ano. A partir do dia 4 de novembro, terá início a primeira temporada da Superliga ABCDE de League of Legends, organizada pela Associação Brasileira de Clubes de eSports (ABCDE).

Dez das maiores equipes brasileiras estarão participando da competição, que terá como objetivo estender o calendário da modalidade no Brasil, um antigo pedido não só dos times, mas também dos torcedores.

O campeonato vai reunir Brave eSports, CNB eSports Club, INTZ eSports Club, Kabum eSports, Vivo Keyd, paiN Gaming, ProGaming eSports, Operation Kino, Team One eSports e T Show eSports Club.

"É a chance dos torcedores de League of Legends se aproximarem ainda mais de seus ídolos. Estamos atendendo ao pedido de toda a comunidade. É um marco para o League of Legends nacional”, afirma Carlos Fonseca, presidente da ABCDE.

COMPETIÇÕES

Os 10 participantes da Superliga serão divididos em dois grupos de cinco equipes cada. Os times jogarão entre si, em sistema de turno e returno. As disputas na fase inicial serão em melhor de dois. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificarão para as semifinais. As fases eliminatórias serão jogadas em melhor de cinco.

As disputas serão presenciais. Serão quase 80 jogos até o fim da competição - número que eleva a quantidade de partidas realizadas pelos clubes brasileiros e vai auxiliar no desenvolvimento técnico do cenário.

A decisão da Superliga será realizada em dezembro. Todas as partidas serão transmitidas via Youtube e pelo Twitch.