Atlético Paranaense faz parceria com equipe e cria time de Fifa-17

O Atlético Paranaense vai contar com um time oficial nos campeonatos online do game FIFA 17, na modalidade Pro Clubs (no console PlayStation 4, da Sony). A entrada do Rubro-Negro no mundo dos esportes eletrônicos acontece por meio de uma parceria com a equipe Furacão E-Sports, que disputa os principais torneios do Brasil.

Os fundadores do Furacão E-Sports participam de campeonatos da modalidade desde 2011, quando o modo Pro Clubs ficou disponível no game. A opção de jogo permite até onze jogadores simultaneamente. Cada um controla um atleta na tela, criando uma dinâmica de jogo mais real e emocionante.

"Conhecendo o CAP e toda a sua gestão, que é mundialmente reconhecida por sua visão inovadora, resolvemos apresentar o projeto. Este é um tema que vem ganhando grande repercussão na mídia nacional e internacional. Com isso, iremos levar a marca do clube a um público que não era atendido até então", destaca Diogo Vasconcelos, um dos managers da equipe.

Atualmente, a Furacão está entre os quatro primeiros colocados nos três principais campeonatos brasileiros da modalidade.

Os torcedores podem acompanhar os jogos do Furacão E-Sports através do canal oficial da equipe no YouTube. Para saber as datas e horários das partidas, basta seguir o time no Facebook.