Aumentam os rumores sobre Fifa-18; primeiro teaser do game sai nesta segunda

Na medida em que a E3 (Electronic Entertainment Expo 2017) se aproxima - a mosta de games começa no próximo dia 13, em Los Angeles - aumentam também os rumores em torno dos games mais esperados. E, entre eles, Fifa-18, nova versão do simulador de futebol da EA Sports, cujo preimeiro teaser será mostrado nesta segunda-feira, conforme confirmação da própria EA em seu Twitter oficial. "First look: june 5 (primeira olhada, 5 de junho)", publicou a empresa.

Ao mesmo tempo em que os aficcionados ficam na esperança de que a desenvolvedora mostre uma versão mais acabada na E3 - e lembrando que a data de lançamento do game está marcada para 18 de setembro - os rumores sobre Fifa-18 tomam conta das redes sociais.

Um deles foi publicado pelo site UltimateTeamUK. De acordo com as informações obtidas pelo portal, Fifa-18 teria um 'modo Copa do Mundo'. Outra das novidades seria um "modo de desenvolvimento", onde o jogador pode controlar um craque virtual que se inicia no mundo do futebol, enquanto evolui em sua carreira, e com a possibilidade de negociá-lo com vários clubes.

Outras informações dão conta de imagens ainda mais realistas, com novos jogadores e imagens personalizadas, novas possibilidades de controle dos atletas e novos comentaristas.