Autódromo de Interlagos é a pista surpresa no jogo Gran Turismo Sport

O game Gran Turismo Sport, para o Playstation 4, vai ganhar a pista do Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) na sua versão que deve ser lançada. Algumas imagens da pista de Interlagos vazaram na internet e foram compartilhadas pelos entusiastas nas redes sociais.

Na imagem que “vazou” na internet, os carros aceleram ladeira abaixo na curva “S do Senna”, símbolo da dificuldade em Interlagos, idealizada pelo piloto tricampeão de F1 Ayrton Senna. Atualmente, o game está em fase de testes (beta fechada), que vem sendo mostrada para os aficcionados em eventos ao redor do mundo. O projeto, ambicioso, é esperado com expectativa pelos fãs de games de motor.

Na última sexta-feira, o Autódromo de Interlagos viveu um acontecimento inédito: no mesmo dia, dois eventos distintos aconteceram no local.

A primeira etapa do disputado campeonato de motovelocidade SuperBike Brasil teve treinos livres na pista oficial durante o dia e, no período da tarde e durante a noite toda, a Arena Interlagos, espaço situado dentro do circuito, foi palco para o festival de música Electric Zoo, pela primeira vez no Brasil.