Beckham será nova lenda do 'PES 2018' ao lado de Romário e Sócrates

A Konami acaba de anunciar David Beckham como embaixador e jogador lendário exclusivo para o PES 2018. A partir do dia 12 de setembro, data de lançamento do jogo, várias versões do craque inglês serão apresentadas no modo 'myClub", em referência aos principais momentos de sua ilustre carreira.

Ao todo, cinco momentos da carreira de Beckham serão representadas, desde seus anos de formação na Inglaterra atuando pelo Manchester United até os períodos em que jogou no Real Madrid, Milan, Los Angeles Galaxy, além de uma versão do jogador pela seleção inglesa.

A nova versão do game também contará com o baixinho Romário e o Doutor Sócrates como as novas lendas. Os fãs poderão desbloquear o atacante lendário e o meio-campista exclusivamente para o myClub.

Por mais um ano consecutivo, o PES 2018 conta com a narração de Milton Leite e os comentários de Mauro Beting. O game estará disponível para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360, e também para computadores, através da Steam.