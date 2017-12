BMW inova e lança novo modelo do M5 através do próximo Need For Speed

Com cada vez mais companhias se rendendo aos e-sports, a montadora BMW realizou algo inédito até então em sua história. Nesta segunda-feira, 21, a fabricante alemã apresentou o novo desenho do modelo M5 através do game Need For Speed Payback. O anúncio foi feito durante a GamesCom, maior feira de jogos eletrônicos da Europa, sediada em Colônia, na Alemanha.

"O novo BMW M5 é um carro deslumbrante. Com potência e torque vigoroso, combinados com um design maravilhoso, nossos jogadores vão adorar ficar atrás do volante do novo M5”, declarou Marcus Nilsson, produtor-executivo da Ghost Games, estúdio responsável pelo jogo.

A franquia Need For Speed é uma das séries mais bem sucedidas dos vídeo games, com mais de 150 milhões de cópias vendidas até o ano passado, segundo levantamento publicado pela Red Bull. Lançado pela Eletronic Arts em 1994, a série já conta com 23 títulos disponíveis em 12 consoles diferentes e outros cinco consoles portáteis.

O Need For Speed Payback será lançado mundialmente para Xbox One, PlayStation 4 e PC no dia 10 de novembro. Quem adquirir a versão Deluxe, poderá começar a jogar três dias antes.