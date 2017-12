Brasil fica fora da semifinal no All-Star de League of Legends

A "seleção brasileira" de League of Legends foi eliminada neste sábado e está fora da semifinal do International Wildcard All-Star (IWCA). Mesmo com a vitória sobre a Oceania, os brasileiros não conseguiram avançar para a próxima fase. Logo na estreia da competição, o Brasil foi derrotado no modo 5 contra 5. Os dois abates no Torneio 1 contra 1, também pesaram contra os brasileiros na contagem final de pontos.

O time formado por astros do CBLoL ficou com a quarta posição do Esquadrão Fogo. Turquia, Japão e Sudeste Asiático avançaram para as semifinais. Os vencedores do torneio levam para casa além de um troféu, um bonus de um IP para a temporada de 2017.