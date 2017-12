Brasil vai sediar etapa latino-americana de campeonato de Rainbow Six Siege

O Brasil vai receber uma das etapas do campeonato latino-americano do premiado jogo de guerra Rainbow Six Siege, detalhou a Ubisoft, criadora do game. As disputas começam no dia 26 de março. Além da etapa regional aqui no País - que vai envolver a participação de oito equipes brasileiras - as outras etapas de competições terão sede na América do Norte e Europa.

Os times brasileiros que partirão em busca do título são os seguintes: Santos Dexterity, Keyd Stars, paiN Gaming, Black Dragons, V3 Masters, BRK e-Sports, NOX Gaming e SemXorah Gaming. As disputas ocorrerão sempre aos domingos, a partir das 14h, e terão narração em português. Os fãs poderão acompanhar nos canais da Ubisoft no Twitch e no YouTube.

No final das etapas, ocorrerá a disputa dos vencedores regionais pelo campeonato mundial e US$ 100 mil em premiações. As finais ocorrerão em Katowice, na Polônia, em 20 e 21 de maio. Mais informações podem ser vistas no site oficial de Rainbow Six Siege.

“Temos muito orgulho e satisfação de anunciar que o Brasil será uma das três regiões da Pro League de Rainbow Six Siege. O cenário de e-sports no país é promissor, temos pro players talentosos e uma torcida diferenciada, que vibra o tempo todo”, disse Bertrand Chaverot, diretor da Ubisoft para América Latina