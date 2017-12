Brasileiro 'brTT', do Flamengo, vence americano no All Star de LoL

O brasileiro Felipe 'brTT' Gonçalvez, jogador de League of Legends (LoL), recém contratado pela equipe Flamengo e-Sports, mandou bem e foi o destaque da primeira participação do País no All-Star de League of Legends, que acontece até domingo, nos Estados Unidos.

Na competição individual, 'brTT' venceu o também atirador norte-americano Zachary 'Sneaky' Scuderi, da equipe Cloud9, nesta sexta-feira.

Foi o único resultado positivo do Brasil na competição: Álvaro 'VVert' Martins, da Team One, perdeu para a lenda sul-coreana (e apontado como um dos melhores jogadores do mundo de LoL) Lee 'Faker' Sang-heyok. E a seleção brasileira perdeu para o time dos Estados Unidos.

O torneio, que é disputado neste no pela primeira vez por brasileiros, conta com as melhores equipes do Campeonato Brasileiro de LoL, além de times europeus e asiáticos, nas modalidades um contra um e por equipes.

A seleção brasileira volta a jogar nesta sexta-feira, à meia-noite (horário de Brasília) contra o time GPL, do Sudeste Asiático.