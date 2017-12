Brasileiro é suspenso por 3 jogos do Mundialito de 'LoL' acusado de racismo

O reserva da Red Canids Felipe "Yoda" vai desfalcar sua equipe no início do Mundialito de League of Legends (Mid-Season Invitational), que começa nesta sexta-feira, em São Paulo. O jogador foi suspenso por tês jogos por conta de comentário com conotação racista publicado em sua conta no Twitter. Além da suspensão, Yoda também foi multado em US$ 2.000 (cerca de R$ 6.350 na cotação atual).

"Já passei gritando flango no quarto de hotel dos japoronga aqui é BR full trab. Flw", escreveu Yoda em seu Twitter, na quinta-feira.

Após a repercussão, Yoda apagou a postagem. Mas com as notícias de sua suspensão, decidiu publicar um vídeo em seu Facebook explicando o ocorrido. Segundo ele, tudo não passou de uma brincadeira, e que a intenção não era ofender ninguém. Yoda pediu desculpa e disse que concorda com a punição.

O Mid-Season Invitational é o segundo torneio de League of Legends mais importante do mundo. A edição deste ano ocorre pela primeira vez no Brasil. Red Canids e Dire Wolves abrem a competição nesta sexta-feira. A Fase de entrada será disputada toda em São Paulo e vai até o dia 6 de maio. A fase de grupos e a eliminatória serão na Arena da Barra, dentro do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, de 10 a 21 de maio.