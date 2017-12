A equipe INTZ vai representar o Brasil no campeonato mundial de "Smite" que ocorre nos Estados Unidos entre 5 e 8 de janeiro. O evento Smite World Championship 2017 será sediado no Hi-Rez Expo, em Atlanta, e terá premiação de US$ 1 milhão (cerca de R$ 3,2 milhões).

Os brasileiros conquistaram a vaga para o Mundial através da 2ª etapa da Brazil Gaming League de "Smite". O primeiro confronto da INTZ no campeonato internacional será contra a SoaR Gaming, nesta quinta-feira.