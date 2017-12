Brasileiros iniciam a disputa por vagas na Copa do Mundo de Fifa

Seis brasileiros iniciam nesta sexta-feira, em Los Angeles, Estados Unidos, a disputa pelas vagas para a Copa do Mundo de Fifa (Fifa Interactive World Cup, FIWC), campeonato mundial do game de futebol. A qualificatória das Américas, da qual disputam os representantes nacionais, vai selecionar oito atletas, quatro que jogam no Xbox One e quatro do PS4.

O Brasil já tem um representante confirmado no mundial: Rafael 'Rafifa' Fortes, classificado por ter ficado entre os quatro melhores na disputa do Ultimate Team, em Berlim, torneio realizado no último mês de maio.

Entre os destaques da equipe nacional nas eliminatórias, estará Lucas "Lucasrep98" Gonçalves, de 19 anos, que joga defendendo as cores do Goiás desde maio, e que ficou perto de chegar à semifinal do Ultimate Team.

Por outro lado, a ausência mais sentida será a de Wendell Lira, ex-jogador de futebol que hoje é gamer. Ele não conseguiu a libeação de um compromisso de trabalho assumido anteriormente e ficará de fora da seletiva.

Lucasrep disputa no Grupo 2 do PS4, onde estarão os brasileiros Guilherme Morgado e Rafael Oliveira. Já Vinícius Leiva está no Grupo 1 entre os postulantes especializados no console da Sony. E, pelo Xbox One, dois representantes nacionais jogam pela mesma chave: Miguel Bilhar e Henrique Lempke.