Brasileiros vão disputar Copa do Mundo de 'Hearthstone: Heroes of Warcraft'

Quatro brasileiros formarão a equipe nacional na nova Copa do Mundo de Hearthstone: Heroes of Warcraft, game da Blizzard, que vai reunir 48 seleções, disputando prêmios que superam os R$ 900 mil. As regras oficiais dos primeiros Jogos Globais, nome oficial da competição, já estão no site oficial da empresa.

Cada país contará com equipes de quatro jogadores, e um dos integrantes do time brasileiro já está definido. É Thiago “Coglorin” Pontes, da paiN Gaming e campeão da 1ª temporada da Copa América este ano, que levou R$ 12 mil para casa.

Os outros três membros brasileiros serão selecionados pelo público, e se você é fã do game, pode escolher seu favorito aqui. A votação vai até o dia 14. Em retribuição, quem votar receberá um pacote de cards do game, gratuitamente.