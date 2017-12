Britânico conquista título do primeiro campeonato mundial virtual de F-1

Brendon Leigh venceu duas das três provas da final e levantou o troféu de campeão mundial de Fórmula 1 Esports Series. No torneio realizado no paddock do Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2017, o britânico somou 74 pontos, seis a mais do que o 2º colocado, o chileno Fabrizio Donoso Delgado. A terceira posição ficou com o alemão Sven Zurner 3º, com 64 pontos. O brasileiro Igor Fraga, vencedor do Fórmula 3 Academy, categoria de formação de pilotos, terminou na décima oitava colocação.

"É uma sensação fantástica. Uma coisa é chegar às semifinais. Outra chegar às finais. Outra é vencer 19 pilotos. É irreal ter a sorte e também a mentalidade para manter a calma nessa situação. Ganhar aqui significa uma grande conquista para mim. Eu sou o primeiro. Isso é especial. Não tenho certeza de como comemorar. Eu não bebo nem nada: acho que posso ir para a cama", disse Brendon Leigh.