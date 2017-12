Campeã em torneio de game, equipe europeia fatura 'dois Brasileirões'; entenda

O The International, torneio mundial de Dota 2, um dos jogos mais populares da atualidade, finalmente chegou ao fim. O título ficou com o Team Liquid, que representa a Europa e despachou os chineses do Newbee por 3 a 0 na final. A conquista, mais do que um grande prestígio, torna-se incrível pelo valor distribuído ao campeão: R$ 34,2 milhões.

A exorbitante quantia de 10,8 milhões de dólares fica ainda mais impressionante quando comparamos com as premiações distribuídas no futebol, por exemplo. A desejada Libertadores rende a seu campeão um prêmio equivalente a R$ 27 milhões. Já o Campeonato Brasileiro rendeu, em 2016, R$ 17 milhões ao campeão Palmeiras.

Se você já acha absurdo um prêmio de R$ 34,2 milhões, saiba que isso é "apenas" 44% do prêmio total distribuído no Mundial de Dota 2. Com os cerca de R$ 73 milhões a seus campeões, o The International se consolida como o torneio de eSport com maior premiação em toda a história.