Alemão campeão mundial reclama de seu 'corte de cabelo' no videogame

Uma grande mania entre os fãs de futebol, o Fifa 18 vem fazendo sucesso também entre os boleiros. Porém, o jogo deselvolvido pela EA Sports não escapou da "corneta" de astros como Sami Khedira, volante da seleção alemã e da Juventus que não gostou nada de ver que seu penteado está "desatualizado".

"Fico realmente contente por gostarem do meu cabelo longo, mas eu cortei-o há dois anos", escreveu Khedira, em tom de brincadeira, no Twitter, postando junto uma foto de como aparece o seu visual no game, semelhante ao que ele utilizava nos tempos em que defendia o Real Madrid.

A "crítica" de Khedira não é a primeira em relação ao jogo. Atletas como o lateral Benjamin Mendy, do Manchester City e o atacante Michy Batshuayi, do Chelsea, que se mostraram inconformados com o atributo dado a eles, achando que deveriam ser mais valorizados no game.