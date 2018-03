Campeonato Brasileiro de League of Legends estreia com novo formato e estúdio

A temporada do Campeonato Brasileiro de League of Legends vai estrear com novo formato e também um novo estúdio, completamente reformulado. Além de uma atualização no regulamento da competição.

O novo cenário vai disponibilizar uma melhor estrutura aos times participantes do CBLoL. "O estúdio é uma resposta à evolução do CBLoL, que atende desde infraestrutura até a capacidade de oferecer uma nova experiência aos jogadores profissionais", diz Carlos Antunes, diretor de Esports e publishing da Riot Games no Brasil. "A estrutura também aumentará a nossa capacidade de produção de novos conteúdos mais inovadores e de maior qualidade para a torcida de Esports", completa.

Marcado para o dia 20 de janeiro, o início do torneio contará com o primeiro embate da fase de pontos entre as equipes INTZ eSports e Vivo Keyd.

Confira o vídeo de abertura da temporada de 2018: C