Campeonato de LoL vai escolher melhor jogador amador individual

Os campeonatos do game League of Legends são normalmente disputados por equipes formadas por 5 jogadores, e atraem torcidas super apaixonadas, a ponto de lotar ginásios inteiros nas decisões. Agora, os jogadores terão a oportunidade de demonstrar suas habilidades individuais num torneio 1x1, e direcionado para amadores.

O campeonato internacional de LoL "Red Bull Player One", que busca o melhor jogador do game no 1x1, teve as inscrições abertas nesta segunda-feira. Os interessados podem acessar este link.

Agora, os protagonistas da competição serão os jogadores amadores e, como parte desse novo formato, os finalistas terão a chance de passar alguns dias convivendo com os profissionais nas gaming houses dos times CNB e Red Canids, dois dos melhores do Brasil. Lá, terão a chance de experimentar a rotina de um jogador profissional.

O formato de 1x1 e as regras das edições anteriores continuam os mesmos, com quatro finalistas brasileiros sendo definidos por meio de qualificatórias online que acontecerão nos dias 19, 20, 26 e 27 de agosto. Em setembro, esses quatro players serão "incubados" numa gaming house durante uma semana: dois com a CNB e os outros dois com a Red Canids.

O objetivo é que, nesses sete dias, os amadores vivam como profissionais junto aos times, recebendo treinamento não apenas sobre game, mas também sobre nutrição e mídia, por exemplo.