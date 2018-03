Campeonato feminino terá premiação inédita para os e-Sports no Brasil 

No Dia Internacional da Mulher, a Live Arena e o Esporte Interativo deram início ao lançamento da Liga Neon de CS:GO feminino. A competição terá uma premiação de R$ 10 mil para a equipe vencedora, valor inédito para os e-Sports no Brasil.

Entre as competições nacionais, o valor da premiação é equivalente comparado aos campeonatos masculinos. "A Liga é mais que um campeonato, estamos trabalhando para o crescimento dos e-Sports no Brasil, focando no cenário feminino, que tem um potencial competitivo, de entretenimento e comercial muito grandes. É uma ajuda na profissionalização das meninas. Vamos nos concentrar em dar um show de transmissão e competição, com parceiros de altíssimo nível em estrutura, criação e comunicação", afirmou Leonardo Murakami, CEO da BootKamp.

O campeonato terá fase classificatória online, a partir de abril, e a equipe campeã será conhecida após playoffs presenciais na Live Arena, no fim de julho. Com inscrições abertas, até o momento seis times já foram confirmados: Vivo Keyd, BootKamp Gaming, Team oNe, Avalanche GG, RevoltZ Team e Team Select.

Marcando presença no lançamento, Claudia Santini, jogadora da RevoltZ, enalteceu a competição: "A expectativa é muito grande. É a primeira vez que acontece uma liga aqui no Brasil, com uma premiação boa, que estimula as meninas a quererem jogar profissionalmente. Quanto mais ligas e campeonatos assim, mais apoio e investimentos teremos para o nosso cenário", disse.

Além de Santini, Amanda "AMD" Abreu, Kenia Toledo, CEO da GA Store e GFallen e mãe do astro do CS:GO Gabriel "FalleN" Toledo, e outros convidados participaram do evento de lançamento.

