Campeonato nacional de hóquei no gelo entra para os e-Sports

Mais uma liga americana está marcando presença nos esportes virtuais. Depois da NFL e da NBA, a NHL, liga nacional de hóquei no gelo, anunciou torneio de e-Sports com Estados Unidos, Canadá e Europa.

O campeonato virtual terá premiação de R$ 330 mil. Os interessados poderão participar das disputas durante todos os finais de semana até o dia 15 de abril.

A notícia negativa fica por conta da participação de brasileiros, o Brasil não poderá entrar na competição pois a inscrição está limitada aos Estados Unidos, Canadá e Europa.

As partidas serão alternadas entre Xbox One e PS4. Dois finalistas de cada região vão avançar durante os finais de semana do torneio. Os europeus classificados terão a final em Estocolmo, na Suécia. Os americanos jogarão em Stamford. Já os canadenses, em Toronto. A final está marcada para 19 de junho, em Las Vegas.