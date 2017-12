Carioca vence catarinense em final brasileira de Fifa-17 e leva US$ 160 mil

Dobradinha brasileira na disputa pelo título da etapa de Miami (EUA) do FIFA Ultimate Team Championship Series, competição que reúne os melhores jogadores de Fifa 17 do continente americano. Depois de duas partidas - uma no PlayStation 4, console da Sony, e outra no Xbox One, da Microsoft, neste domingo, o campeão foi Rafael Salles "rafifa13" Leite Fortes, que venceu o rival Lucas "LucasRep98" Gonçalves.

Os dois já têm vagas asseguradas no mundial de Berlim, da Alemanha, que acontece em maio, onde a premiação total chegará a US$ 1,3 milhão.

Lucas chegou à final de Miami como campeão no PlayStation 4, e Rafael chegou lá como o melhor no Xbox One, seu console preferido. No console da Sony, o jogo terminou em 2 a 2; no desempate, na plataforma da Microsoft, o último venceu por 3 a 1, com direito a um golaço marcado virtualmente por Cristiano Ronaldo.

O canal oficial da EA Sports sobre Fifa 17 no YouTube publicou um vídeo onde você pode conferir mais sobre a performance do campeão, rafifa13. Confira: