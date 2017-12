CBF lança mais uma edição do e-Brasileirão, confira como participar

Quer se provar como o melhor jogador de Pro Evolution Soccer do Brasil? Uma boa chance está no e-Brasileirão, o campeonato oficial do game da CBF. A entidade que organiza o futebol nacional anunciou o calendário da competição, que terá três fases: seletivas segmentadas, eliminatórias presenciais por clubes e final presencial, na sede da CBF.

Na primeira fase, as inscrições (que são feitas aqui) são divididas entre sócios-torcedores e torcedores "comuns" de cada time, com jogos sendo realizados online. São oito vagas no total, sendo cinco entre sócios e três para os "normais".

A seguir, os oito vão a um lugar determinado pelo clube, jogar para representá-lo na final nacional. Essa fase será disputada entre agosto e setembro para os vinte clubes da série A 2016, com o PES 2017. Para os quatro clubes que subiram para a série em 2017 (Atlético-GO, Vasco, Bahia e Avaí), as seletivas serão em outubro, já com a versão 2018 do jogo.

Em dezembro, ocorre a fase final do torneio, na sede da CBF, com os 24 representantes jogando uma fase de grupos e, em seguida, mata-mata com jogos de ida e volta, todos com o PES 2018. O campeão consegue uma vaga na qualificatória das Américas para o Mundial de PES.

O campeão em 2016 foi o Guilherme "GuiFera" Fonseca, representante do Santos. Depois de vencer o e-brasileirão, GuiFera também foi campeão mundial na PES League.

Calendário de encerramento de inscrições

Botafogo - 04/08

Coritiba - 04/08

Flamengo - 09/08

São Paulo - 09/08

Atlético-PR - 16/08

Santos - 16/08

Grêmio - 23/08

Corinthians - 23/08

Chapecoense - 30/08

Atlético-MG - 30/08

Vitória - 06/09

Palmeiras - 06/09

Fluminense - 13/09

Sport - 13/09

Cruzeiro - 20/09

Ponte Preta - 20/09

Atlético-GO - 18/10

Bahia - 18/10

Avaí - 25/10

Vasco - 25/10