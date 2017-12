Chinês viaja 10 mil km para conhecer time que 'treinava' em jogo de videogame

A paixão pelos games realmente leva algumas pessoas a fazerem algo impensável. Huang Wenbin é um bom exemplo disso. O chinês viajou de seu país natal até o interior da Inglaterra apenas para conhecer o desconhecido Runcorn Linnets, da nona divisão, time que ele havia conhecido em um jogo de videogame.

Aos 37 anos, o rapaz se divertiu durante anos com o clássico Championship Manager 01/02, jogo em que você escolhe uma equipe para treinar e desenvolve o seu trabalho, podendo negociar jogadores e escolher táticas e substituições. A equipe favorita dele era o modesto time inglês, em que ele levou até o título do Campeonato Inglês e conseguiu contratar estrelas como Steven Gerrard, David Beckham e Ruud van Nistelrooy.

Thanks for your take good care of,Chairman! pic.twitter.com/RwW9SHKDk2 — wenbin (@huangandersson) 15 de outubro de 2017

Fã do Liverpool, Huang visitou a Inglaterra pela primeira vez em 2015, quando assistiu o jogo de despedida de Gerrard. Quando estava a caminho de Anfield Road, estádio do clube, se deparou com uma placa da cidade de Runcorn, fazendo uma associação automática com o time que utilizava no jogo.

Desde então, estabeleceu como objetivo uma visita, o que conseguiu colocar em prática nesta semana, quando levou toda a sua família para conhecer o Millbank Linnets, estádio com capacidade para 1.600 torcedores. Enquanto o filhinho de Wenbin brincava no gramado, o 'manager' conversou com Mark Buckley, presidente do Runcorn, que apresentou a história do clube. Muitos dos jogadores do passado eram conhecidos do visitante ilustre, já que eram seus comandados virtualmente.

A curiosa visita foi comemorada pelo dirigente, que aproveitou para oferecer uma caixa com diversos souvenirs dos auriverdes aos turistas. "Eu não acho que Wenbin tenha percebido que era uma grande notícia para nós. Ele parecia bastante surpreso por estarmos felizes em vê-lo. Nós temos um grupo de torcedores suecos e outro de noruegueses, mas a China é especial. É uma cultura diferente, de muito longe. Ele é um homem honesto e polido, gostei muito de conhecê-lo pessoalmente. Foram horas fabulosas. Ele já me mandou um e-mail com fotos e suas sensações sobre o dia, então eu acho que encontrei um amigo por correspondência para toda a vida", contou Buckley ao jornal Mirror.