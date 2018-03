City anuncia vice-campeão mundial de Fifa como novo reforço

O Manchester City fez uma contratação de peso para esta temporada, mas ele não vai entrar nos gramados. Deto, vice-campeão mundial de Fifa, vai reforçar a equipe de e-Sport do clube.

Recente no cenário do Fifa, e equipe do Citizens é a nova aposta do Manchester City, que já está acostumado a contratar grandes reforços para o time de Pep Guardiola. "Temos o prazer de revelar a nossa estrela mais recente de e-Sports (Deto) que vem a bordo como nosso jogador dedicado ao PS4!", anunciou na descrição de um vídeo publicado no Twitter.

Aos 29 anos, o alemão Kai "deto" Wollin diz estar orgulhoso: "Estou incrivelmente orgulhoso de fazer parte do time de e-Sports do Manchester City. Não há palavras para descrever a minha alegria. Mal posso esperar para começar", escreveu em seu perfil nas redes sociais para anunciar sua nova equipe.

