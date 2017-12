Com download gratuito, Super Mario Run é lançado para iPhone

Um dos jogos mais aguardados do ano, Super Mario Run acaba de chegar a loja de aplicativos do iPhone. O jogo pode ser baixado gratuitamente, mas com um acesso limitado de três fases e funções limitadas. Para liberar o acesso ao conteúdo completo, os jogadores devem fazer um pagamento único de US$ 10. Uma conexão com a internet é obrigatória para que o jogo funcione.

No novo jogo, Mario terá de coletar moedas e saltar pelos cenários para superar as fases e seus inimigos. Ao contrário do que acontece nos jogos do encanador nos videogames, não será preciso usar botões para movimentá-lo de forma horizontal pelo cenário. Segundo a Nintendo, Super Mario Run também terá versão para Android, mas ainda não divulgou a data de lançamento.