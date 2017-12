Com gol de Pelé, francês vence Mundial de Fifa-17 e fatura R$ 526,79 mil

O francês Chevrey "RocKyy" Corentin é o novo campeão mundial de Fifa-17. Depois de uma intensa disputa, ele venceu a final neste fim de semana, em Berlim, contra o britânico Shaun "xShellzz" Springette com um gol de ninguém menos do que Pelé. Especialista no Xbox One, Corentin faturou um prêmio de US$ 160 mil (R$ 526,79 mil).

Como de costume nas competições de Fifa-17, o campeonato foi dividido em duas partes, uma para jogadores do Xbox e outra para quem pratica o game no PS4. A grande final reuniu os competidores especializados nos consoles da Microsoft e da Sony, que disputaram partidas nas duas plataformas.

O primeiro jogo, no PS4, foi vencido por RocKyy, com gols de Messi e Suárez; xShellzz marcou com Cristiano Ronaldo. Já na segunda disputa no Xbox, após muitos gols, Pelé decidiu aos 45 minutos do segundo tempo, também em favor do francês.

A disputa do Mundial reuniu três brasileiros, que tiveram partcipações discretas: Lucas "LucasRep98" Gonçalves, Rafael "rafifa13" Fortes, do PSG, e Matheus "mazuco786" Mazuco. Rafael se classificou para o próximo grande torneio d game, o FIFA Interactive World Cup, que será em Londres, em outubro.