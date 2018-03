Com mudanças, game 'Fornite' está disponível para todas as plataformas

A Epic realizou mudanças modo Battle Royale do Fortnite. Além das novas conquistas para quem adquiriu o Battle Pass. Confira as novas armas, itens, jogabilidade e dispositivos móveis.

Vamos começar pelas novas conquistas da semana 5 do Battle Pass. Duas novas armas foram adicionadas ao modo Battle Royale.

Míssil Teleguiado

Velocidade do Foguete: 1.300 unidades/segundo

Tempo entre Disparos: 3,13 segundos

Tempo de Vida: 18 segundos

Dano ao Ambiente: 1.000

Dano a Jogadores: Épico - 105; Lendário - 110

Vida do Foguete: 100

Tiroteio de atiradores de elite v2

Vale lembrar que quando a equipe adiciona alguma arma nova, costuma remover outra que tem algum erro no jogo ou que os jogadores não utilizam muito, dessa vez a removida foi a Magnum, mesmo sendo bastante divertido jogar com ela, foi colocada no "Cofre", termo utilizado para os itens removidos do jogo que podem ou não voltar.

Algumas informações do Patch V3.4

Armas e itens:

Ajustamos as cores de raridade das Espingardas para representar melhor sua eficácia.

Espingardas Táticas agora são Comuns/Incomuns/Raras (eram Incomuns/Raras/Épicas).

Escopetas agora são Incomuns/Raras (eram Comuns/Incomuns).

Adicionamos o Lançador de Ovos como um item de temporada que substitui o Lança-granadas (apenas mudança cosmética).

Aumentamos a chance de saque da Plataforma de Lançamento em 25%.

Jogabilidade:

Adicionamos a mensagem "Dispositivo incompatível" durante a inicialização em determinados dispositivos.

Adicionamos um novo sistema de download de dados de jogo que permitirá que façamos atualizações muito menores no futuro.

Quando você inicializar essa nova versão do Fortnite, ela começará a baixar todos os dados de jogo, que será o tamanho completo (em torno de 1,8GB).