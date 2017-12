Com Neymar fora do Barça, capas de PES 2018 terão Philippe Coutinho e Suárez

Saíram as capas oficiais de Pro Evolution Soccer 2018, game de futebol da Konami, para as edições brasileira e mundial. Como era de se esperar, a empresa japonesa teve que fazer mudanças com a transferência de Neymar do Barcelona - parceiro oficial de PES - para o PSG.

A mudança de Neymar afetou o material de divulgação do game, cujos primeiros teasers traziam o brasileiro na capa com a camisa do clube espanhol. Com isso, Luis Suárez, uruguaio do Barça, será o craque em destaque na capa internacional. O Brasil terá sua versão exclusiva de capa, com Philippe Coutinho, do Liverpool, vestindo a camisa da seleção brasileira.

O jogador da seleção também foi anunciado pela Konami como o embaixador de PES 2018 no Brasil. Coutinho disse que o game é "o melhor jogo de futebol já feito".

Pro Evolution Soccer 2018 chega em 12 de setembro para PlayStation 4, Xbox One, PC e consoles da geração passada.

Confira o trailer exclusivo da versão brasileira: