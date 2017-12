Com Wendell Lira, ESPN transmitirá finais do torneio brasileiro de Fifa 17

Ótimo dia para os fãs de e-sports do País! A partir das 14h30 deste sábado, o site da ESPN Brasil transmitirá as finais da etapa brasileira da EA Sports Fifa 17 Hero League. Mais tarde, às 21h, a decisão será televisionada ao vivo no canal ESPN, com narração de Rômulo Mendonça e comentários de Leonardo Bertozzi.

Entre os finalistas da etapa brasileira está Wendell Lira, ex-jogador de futebol real e atual vencedor do Prêmio Puskas, com o gol mais bonito de 2015. O torneio decidirá os campeões tanto no Xbox One como no Playstation 4. O vencedor da disputa nacional, além de ganhar R$ 5 mil, se classificará para a fase das Américas, em fevereiro, em Miami, nos Estados Unidos. Ao todo, a Hero League teve mais de 6 mil inscritos na fase on-line, afunilando até os 64 que jogarão neste sábado.