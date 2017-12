Saiba quem vai disputar a segunda etapa do Brasileiro de LoL

A nova etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) de 2017 acontece no próximo mês, com oito times envolvidos na disputa. A escalação foi anunciada pela Riot, desenvolvedora do game e promotora da competição.

Cinco equipes se mantiveram na competição, enquanto três foram rebaixadas para o Circuito Desafiante, a "série B" do CBLoL. Três novos times subiram para a liga principal e ocuparão o lugar das formações rebaixadas. São eles: T Show, Team oNe e ProGaming e-Sports.

Completam a formação a CNB e-Sports Club, INTZ, paiN Gaming e as melhores colocadas da primeira etapa do CBLoL no ano, Keyd Stars e a formação campeã, Red Canids.

Os times brasileiros também estarão presentes na Rift Rivals, competição americana anunciada também nesta semana pela Riot e que será uma espécie de 'Libertadores' de LoL.