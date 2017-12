Time de e-Sports chinês cria CT para atletas treinarem 16 horas por dia

Café, bebidas energéticas ao alcance da mão e concentração máxima: em uma sala escura de Xangai, na China, atletas de esportes eletrônicos (e-Sports) treinam até 16 horas por dia antes da disputa de torneio que distribui mais de 700 mil euros (R$ 2,62 milhões) em prêmios.

O time profissional de Taiwan Flash Wolves, um dos melhores do mundo, se prepara para o Mundial de League os Legends (LoL). O jogo de combate e estratégia com personagens mágicos é muito popular e a final vai ser realizada em Pequim, no início de novembro.

O ambicioso "centro de treinamento" dos jovens, que têm entre 18 e 22 anos, é reflexo do que está em jogo a nível econômico, por conta do extraordinário momento dos e-Sports. As competições de jogos virtuais podem, inclusive, integrar as Olimpíadas no futuro.

Cada atleta dos Wolves ganha, em média, 60 mil euros (R$ 225 mil) por ano, valor que pode aumentar em caso de conquistas importantes.

"As pessoas imaginam que nosso trabalho consiste unicamente em jogar videogame. Mas não é tão simples", afirma o jogador Yu Li-hong. "Quando é seu trabalho, sua mentalidade jogando é totalmente diferente. É preciso ser serio e prestar atenção em tudo", explicou o jovem de 22 anos.

Os melhores jogadores do mundo são verdadeiras estrelas. Os grandes torneios podem reunir milhares de torcedores nos estádios e ainda mais público na internet.

A final do mundial de LoL está marcada para o dia 4 de novembro, no estádio Olímpico de Pequim. O famoso Ninho de Pássaros das Olimpíadas de 2008 tem capacidade para 80 mil pessoas.

ROTINA DE TREINOS

Na espera do campeonato, os Flash Wolves treinam em Xangai contra os times locais. São quase 16 horas de treino por dia, sete dias por semana.

Dezenas de latas de bebidas energéticas são armazenadas no centro de treinamento, ao lado de copos de café vazios, que se amontoam nas mesas. Alguns atletas tomam comprimidos de vitamina C.

Nestes treinos, os jogadores buscam adquirir reflexos e otimizar o conhecimento do jogo. Mas os reflexos do ser humano começam a diminuir de intensidade a partir dos 25 anos, o que obriga a aposentadoria precoce de alguns jogadores, como explicou o jogador "4Leaf", chefe do grupo.

Segundo ele, a vida de um jogador "é muito cruel", porque se as atuações são ruins durante um mês o atleta é afastado para dar lugar a um substituto. / AFP