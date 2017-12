Copa do Brasil de 'Counter-Strike' pagará pelo menos R$ 100 mil em prêmios

A Copa Brasil de Counter-Strike: Global Offensive foi anunciada oficialmente nesta quarta-feira, reunindo seis das principais equipes do país e distribuíndo ao menos R$ 100 mil em premiação. A competição será organizada pela Xtreme League (XLG) e pela Gamers Club e ocorrerá entre os dias 20 de março e 14 de agosto. Participarão diversas equipes conhecidas como Keyd Stars, paiN Gaming, ProGaming, T Show e Team One, e o torneio acontecerá no modelo de pontos corridos.

O torneio terá como embaixador um dos principais nomes da atualidade dos eSports mundial, Gabriel “FalleN” Toledo, jogador da SK-Gaming. Eleito a “Personalidade do Ano” em 2016, pela eSports Industry Awards, o brasileiro foi considerado uma das 30 pessoas mais influentes do mundo dos games pela Revista Forbes.