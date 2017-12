Copenhague investirá US$ 2 milhões em centro de esportes eletrônicos

Os esportes eletrônicos estão se tornando cada vez mais populares, somente em 2016 foram distribuídos R$ 307 milhões em premiações em torneios de eSports. Seguindo essa tendência, a capital da Dinamarca decidiu criar um centro de treinamento com um investimento de US$ 2 milhões. Essa não é a primeira iniciativa de Copenhangue, no ano passado, o principal clube de futebol da cidade, o FC Copenhagen criou uma divisão chamada North para participar de competições do game Counter-Strike.

O centro será construído no Grøndal Multicenter, no distrito noroeste da cidade, onde já há prática de esportes convencionais, como futebol e badminton. O local receberá as reformas adequadas para abrigar equipamentos e um instrutor voltado para o eSports.