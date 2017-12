Coreana SK Telecom é a vencedora do mundialito de LoL do Rio

A equipe sul-coreana de League of Legends SK Telecom T1 foi a equipe campeã do torneio Mid-Season Invitational 2017, que terminou neste fim de semana na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. O time venceu a equipe G2 Esports, com represenantes da Europa, em uma partida melhor de cinco, com resultado de 3 x 1.

Um dos destaques do MSI foi o lendário sul-coreano Lee "Faker" Sang-hyeok, que é considerado o "Pelé" da modalidade. O melhor jogador de LoL do mundo esteve no Brasil pela primeira vez e recebeu as medalhas, junto com sua equipe, das mãos de Ronaldo Fenômeno, ao lado do atirador da equipe que representou o Brasil no evento, Felipe "brTT", da Red Canids.

O próximo grande evento no cenário de League of Legends, agora, será o Mundial, que vai ocorrer na China, com os melhores times do mundo. O evento terá duração maior em 2017, indo de 23 de setembro a 4 de novembro, e poderá contar com a participação de dois times brasileiros, anunciou a Riot Games.