Corinthians anuncia entrada nos eSports em parceria com a Red Canids

O Corinthians entra 'de cabeça' no mundo dos esportes eletrônicos em 2018 após oficializar a parceria com a equipe Red Canids, o que já vinha sendo antecipado há um tempo. O time, agora chamado de Red Canids Corinthians, vai disputar o Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), ainda com composição não divulgada na sua totalidade.

Os nomes de alguns atletas, porém, já aparecem no cenário. O mid laner português Francisco "Xico" Antunes teve sua contratação confirmada para a equipe. Outros cotados, como Hugo "Galfi" Garcia, Gustavo "Sacy" Rossi, Pedro Luiz "LEP" Marcari e Carlos "Nappon" Henrique Rücker também estavam presentes na entrevista coletiva de lançamento da equipe e são cotados.

A Red Canids é uma das equipes mais expressivas do cenário dos esportes eletrônicos no Brasil, o que motivou a parceria com o clube paulista. "O Corinthians não pode entrar para ser coadjuvante", diz Vinicius Manfredi de Azevedo, gerente de marketing do clube.

Na apresentação, ocorrida no CT Joaquim Grava, foi mostrada uma camisa com os logotipos do Corinthians e da equipe de eSports, mas a decisão sobre a imagem e logo oficiais do time deverá ser tomada só no próximo ano.