E-Sports: Corinthians e Flamengo estreiam em campeonato de LoL

Coritnhians e Flamengo voltam a um campeonato a partir desta quinta-feira, mas não é no futebol. Os times das duas agremiações irão disputar o torneio de Legaue of Legends (LoL) que vai ser realizado na ComicCon Experience (CCXP) 2017, mostra de quadrinhos e do mundo geek que acontece em São Paulo. Ambas as equipes farão suas estreias em competições.

A exposição vai abrigar a Arena Gamer The Enemy, em parceria com a plataforma de streaming Twich, onde ocorrerão não só partidas de LoL mas também de Overwatch, Rainbow Six, Heartstone e Gwent, entre outros games.

A estreia do time corintiano, o Red Canids Corinthians, formado recentemente, acontece às 16h30 de quinta-feira contra a equipe Team One (campeã de LoL). Já o Flamengo entra na disputa um pouco antes, ao meio dia. A Flamengo e-Sports, também formada em outubro, enfrenta a IDM Gaming.

Os vencedores de ambos os confrontos se enfrentam na final, na sexta-feira, ao meio-dia.

A arena onde ocorrerão as disputas terá 2000m², com espaço para até mil pessoas sentadas, e as partidas serão transmitidas em um painel de 56m².