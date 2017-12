Corra! Fifa-17 está grátis pra jogar no Xbox One neste fim de semana

O premiado game de futebol Fifa-17 está em promoção no fim de semana, no Xbox One, console da Microsoft. Para os assinantes do serviço de assinatura de games Xbox Live Gold, o título pode ser jogado de graça, com todos os recursos e modos habilitados, até a segunda-feira, dia 5. E, para quem quiser comprar o título da EA Sports, pode levar Fifa-17 pra casa com 50% de desconto.

Segundo a EA, os jogos salvos (com campeonatos em andamento, por exemplo), poderão ser transferidos se o jogador comprar a versão completa. O desconto do game no período promocional também está disponível para usuários que não são assinantes do serviço Xbox Live Gold. Neste caso, o game sai por R$ 75.

Vale lembrar que a oferta só vale para os donos do console da Microsoft - pois a iniciativa de descontos é da gigante norte-americana. Fifa-17 também pode ser jogado nas plataformas PS4 e PS3, da Sony, e também em PCs.