O HLTV.org, maior portal de Counter-Strike do mundo, divulgou um vídeo com as 10 melhores jogadas de 2016. A compilação, que reúne apenas jogadas feitas em competições presenciais, traz dois brasileiros na lista.

Na 10ª posição, Henrique "hen1" Teles samba na cara da EnVyUs. E, no 1º lugar, Marcelo "coldzera" David acaba com a Team Liquid em uma jogada sensacional.

Assista: