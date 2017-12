Cristiano Ronaldo será capa de Fifa-18; assista ao primeiro trailer do game

O craque do Real Madrid Cristiano Ronaldo vai ser a estrela da capa de Fifa-18, revelou esta segunda-feira a Electronic Arts. Com data de lançamento marcada para 29 de setembro, o game teve também seu primeiro trailer - também com Ronaldo - divulgado nesta segunda-feira.

O jogador, recém-coroado campeão da Champions League como o maestro de sua equipe na vitória por 4 a 1 frente à Juventus, neste fim de semana, estará nas capas das versões para PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Switch.

"É um verdadeiro prazer ser a capa de Fifa-18. É um sentimento imenso e estou grato por ter sido o escolhido", revelou o atacante do Real Madrid e capitão da Seleção Portuguesa.

Aaron McHardy, o produtor sênior do game, afirmou que a escolha "não poderia ser mais acertada". "O melhor jogador do Mundo ajudou-nos a apertar o gatilho para que déssemos o maior salto de sempre. A paixão de CR7, sua energia e o fato de ser alguém tão acarinhado pelo público faz dele o embaixador perfeito para Fifa-18", afirmou.

O Fera já te mostrou que a nova versão do game pode vir com uma série de novidades, como um modo Copa do Mundo e um modo de desenvolvimento, onde o jogador controla um atleta virtual na medida em que ele vai evoluindo na carreira.

Veja o primeiro trailer da nova versão do game da EA Sports: