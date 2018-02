Depois da F-1, Nascar estuda lançar competição própria de e-Sports

Depois de a Fórmula 1 entrar no mundo dos esportes eletrônicos, como parte da estratégia dos novos controladores para a categoria ficar mais próxima do público, agora é a vez da Nascar (National Association for Stock Car Auto Racing), associação automobilística norte-americana que controla a Stock Car no país, estudar a entrada no mundo dos e-Sports.

As equipes da Nascar já estão trabalhando para formatar uma competição oficial nos bastidores, cujas provas ocorreriam durante os fins de semana em que os carros reais forem para as pistas, segundo blogs especializados no tema.

Não todas as provas teriam competições eletrônicas, de modo que jogadores possam disputar outras competições ao longo das temporadas. Os direitos das provas virtuais poderiam ser comercializados diretamente com canais de TV e plataformas de streaming.

Os times da Nascar seriam os responsáveis pela formação das equipes (incluindo a contratação dos jogadores) e também pela premiação. Nas telas dos games, os carros teriam os mesmos esquemas de pintura das equipes reais, funcionando como uma espécie de plataforma de divulgação para possíveis patrocinadores.

A temporada de 2018 da Nascar Cup estreia em 11 de fevereiro, no Daytona Speedway.